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Horóscopo de hoy Tauro jueves 15 de julio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Los ángeles te ayudarán a fortalecer la fe que habías perdido y te harán más fuerte que nunca.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro y los ángeles

Los ángeles del amor divino mandan mucho amor a tu corazón herido, recuerda que Venus está retrógrado y mucha gente podría decir cosas hirientes, a las cuales, no tienes por qué hacerles caso.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Recibirás una luz proveniente de los ángeles que te ayudará a elegir un buen camino bueno hacia un nuevo trabajo.

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