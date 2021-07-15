Horóscopo de hoy Tauro jueves 15 de julio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Los ángeles te ayudarán a fortalecer la fe que habías perdido y te harán más fuerte que nunca.
Horóscopo de hoy
Tauro y los ángeles
Los ángeles del amor divino mandan mucho amor a tu corazón herido, recuerda que Venus está retrógrado y mucha gente podría decir cosas hirientes, a las cuales, no tienes por qué hacerles caso.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Recibirás una luz proveniente de los ángeles que te ayudará a elegir un buen camino bueno hacia un nuevo trabajo.