Horóscopo de hoy Tauro jueves 29 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si hoy cumples años ¡felicidades! Los Ángeles de la bondad te acompañarán durante todo el año.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Hay que servirles a los otros por medio de tus comunicaciones y actitudes cotidianas. Pregúntate a quién puedes animar o ayudar con tus palabras, y a quién le prometiste compartir una información.
Ángeles de la bondad: “Por favor expresen su energía a través de mis palabras y actitudes generosas ahora”.
Talismán: Usa un sobre en el que escribirás la palabra “amor”, el que tendrás en tu bolsillo, cartera o cerca de tu almohada para que recuerdes el poder sanador de los mensajes que compartes.
Decreto: “Dios sabe a quién puedo ayudar y hacer feliz, y quién me puede ayudar y hacer feliz a mí, nos conecta en forma natural y gozosa ahora”.