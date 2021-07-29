Horóscopo de hoy Tauro jueves 29 de julio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Aleja la depresión y comienza a vivir todo con alegría.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
El Elogim de las Aguas: Representa a una mujer que se relaciona con el signo de agua. Es una persona equilibrada, sensible y de gran comprensión. Ofrece protección espiritual y amistad.
Al revés: se muestra que la protección comienza a alejarse. Aparición de estados depresivos.
Recibe la bendición de agua. Recibe a través de este elemento el equilibrio, la sensibilidad y la capacidad de comprensión. En cada gota de agua recibirás la protección de tu espíritu, cosechando a tu paso numerosos amigos. Vive todo con alegría aleja la depresión para seguir manteniendo su protección.