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Horóscopo de hoy Tauro jueves 29 de julio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Aleja la depresión y comienza a vivir todo con alegría.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

El Elogim de las Aguas: Representa a una mujer que se relaciona con el signo de agua. Es una persona equilibrada, sensible y de gran comprensión. Ofrece protección espiritual y amistad.

Al revés: se muestra que la protección comienza a alejarse. Aparición de estados depresivos.
Recibe la bendición de agua. Recibe a través de este elemento el equilibrio, la sensibilidad y la capacidad de comprensión. En cada gota de agua recibirás la protección de tu espíritu, cosechando a tu paso numerosos amigos. Vive todo con alegría aleja la depresión para seguir manteniendo su protección.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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