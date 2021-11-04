Horóscopo de hoy Tauro jueves 4 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro y los Ángeles

Serafín sanador: Muestra al médico o a una solución eficaz ante enfermedades. Ofrece la protección a todos los enfermos, y es capaz de brindar su auxilio en el momento en que se presente un malestar.

Tauro en la vida

Aprende a sobrellevar las dificultades relacionadas con la salud, no doblegues tu fe, lograrás la sanación. Solo tu firmeza y confianza te permitirán recibir la luz que iluminará tu alma y cuerpo y te traerá la salvación.

