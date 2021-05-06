Horóscopo de hoy Tauro jueves 6 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Este día, Venus está en el signo zodiacal de Tauro, así que no debes permitir que te hieran, debes mostrarte más cortante si así lo requiere el momento.

Personas a tu alrededor están utilizando máscaras, debes sacar tu luz para poder verlas sin filtros. No toda sonrisa, como estás creyendo, es símbolo de buenos pensamientos y sentimientos.

Tauro y los ángeles

Tu ángel Metatrón, logra equilibrar energías, bien y mal; luz y oscuridad; polaridades que se unen.