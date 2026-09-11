Diane Greenhalgh, organizadora profesional: “qué es lo primero que debes revisar cuando tu casa siempre parece desordenada”
No es por flojera ni mala educación, a veces algunos hábitos hacen la diferencia entre una casa ordenada y otra desordenada. Descubre cómo puedes corregir este error común de la mano de una experta.
Si tu casa parece desordenada siempre, hay algo más detrás, más allá de solo acomodar las cosas o limpiar. Para la experta en organización profesional Diane Greenhalgh, existe un truco que puedes revisar todos los días para evitar que el desorden se apodere de tu hogar: tener un sistema.
¿Por qué tu casa siempre parece sucia y desordenada?
La experta en limpieza y organización, Diane Greenhalgh, señala que uno de los errores que muchas personas, parejas y familias enteras cometen es no tener un sistema de organización para mantener la casa limpia.
De acuerdo con su declaración al portal Good Housekeeping, este hábito no quiere decir que las personas sean desorganizadas, sino que simplemente no existe una estructura clara sobre cómo actuar ante la problemática. Es decir, no hay una responsabilidad definida sobre lo que se debe hacer.
Por ello, la experta compartió una serie de recomendaciones para contrarrestar este error y conseguir que el hogar luzca más ordenado sin que todo dependa de una limpieza profunda.
Cómo mantener la casa ordenada: 5 trucos que puedes hacer a partir de hoy
Para mantener la casa ordenada, la experta Diane Greenhalgh tiene una serie de recomendaciones que pueden aplicarse fácilmente en el día a día:
- No debes dejar los zapatos en todas partes: aunque suene sencillo, dejar los zapatos regados por donde sea al llegar a casa es una de las causas principales del desorden. Todos pueden guardarlos en un mueble destinado para ello o llevarlos directamente a su habitación.
- Tienes un exceso de accesorios: las bolsas, los sombreros, collares y demás accesorios pueden convertirse en un estorbo en lugar de ser artículos funcionales. Un perchero o un espacio específico para guardarlos podría solucionar este problema.
- Los dibujos y juguetes de tus hijos: muchas veces los pequeños dejan sus juguetes o dibujos donde quiera, lo que provoca que los pasillos y otras zonas de circulación se vean obstruidos. Destinar un lugar específico para ellos puede hacer una gran diferencia.
- Cables desordenados: los cables visibles y desordenados suelen ser otro error porque, aunque técnicamente están en su lugar, si no están correctamente escondidos, pueden hacer que cualquier espacio luzca desordenado.
- No abarrotar los muebles: esto ocurre principalmente durante las mudanzas, pues los muebles de la casa anterior ya no siempre encajan perfectamente con el nuevo hogar. El Mueble recomienda revisar detenidamente cuáles son las necesidades de tu casa actual y actuar sobre esa base, en lugar de intentar conservar todo a cualquier costo.