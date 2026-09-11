“Me vale madres tu trayectoria”: Manelyk EXPLOTA contra Niurka en La Granja VIP

La tensión entre Niurka y Manelyk volvió a subir de nivel dentro de La Granja VIP, luego de que ambas protagonizaran una fuerte discusión que comenzó por un comentario aparentemente menor sobre la forma de pronunciar una palabra. Lo que inició como una conversación entre los habitantes de la granja rápidamente se convirtió en un intercambio de insultos y reclamos entre las dos participantes.

Todo ocurrió mientras El Bicolor bromeaba sobre la manera en que se pronuncia “reels”. En medio de la conversación, Manelyk intervino para señalar que, al tratarse de una palabra en inglés, la pronunciación correcta era distinta. El comentario no pasó desapercibido para Niurka, quien reaccionó molesta y dejó claro que ella podía pronunciar la palabra como quisiera. La cubana le reclamó a Manelyk que no se sintiera superior por corregirlo y la discusión comenzó a subir de tono. Lo que parecía una diferencia sobre una palabra terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo, en el que ambas comenzaron a lanzarse fuertes comentarios.

Niurka y Manelyk se lanzan fuertes insultos dentro de La Granja VIP 2

Durante la discusión, Manelyk respondió a Niurka con comentarios relacionados con su vida sentimental. En uno de los momentos más tensos, la participante le lanzó: “Por lo menos yo no pago por amor”, una frase que provocó todavía más la reacción de la cubana.

Niurka, por su parte, respondió con insultos dirigidos directamente contra Manelyk y cuestionó la manera en la que, según ella, obtiene atención y reconocimiento. Entre sus ataques, llegó a decirle que era una “puta” y que solamente “vendía el culo”.

Lejos de quedarse callada, Manelyk mantuvo una actitud aparentemente más tranquila durante algunos de los intercambios y respondió a Niurka con ironía. Incluso, ante algunos de sus comentarios, utilizó expresiones como “sí, ya me voy”, mientras continuaba enfrentando verbalmente a la cubana.

La discusión también estuvo marcada por los reclamos de Manelyk hacia la actitud de Niurka. La participante cuestionó que todo pareciera girar alrededor de ella y, en medio del intercambio, incluso le dijo que “se fuera a la verga”. Aunque el origen de la pelea fue una situación aparentemente cotidiana entre los granjeros, el historial de tensión entre ambas hizo que el comentario se transformara rápidamente en un enfrentamiento mucho más personal. Así, lo que comenzó con una corrección sobre cómo decir una palabra terminó nuevamente con Niurka y Manelyk cara a cara y protagonizando uno de los momentos más tensos de la convivencia en La Granja VIP Segunda Temporada.