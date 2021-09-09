Horóscopo de hoy Tauro jueves 9 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te corresponde este jueves es: Arcángel Raziel.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro y los ángeles
Respira profundamente y recorre mentalmente tu cuerpo. Relaja la cabeza, los hombros, espalda, piernas, pies y brazos. Visualiza al Arcángel Raziel, alégrate a través de tu sonrisa para ser feliz,
Busca un lugar tranquilo y tómate tu tiempo, crea un ambiente agradable, pon tu música favorita. Enciende un incienso con aroma de sándalo y una vela de color blanco e intenta que fluya la alegría en tu corazón.