Horóscopo de hoy Tauro lunes 04 de julio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Color mágico de la semana, violeta.
Tauro en la vida
Es un día en el cual podrás materializar acciones interesantes que llevas tiempo fraguando. Lo más importante es el compromiso y la solución de asuntos emocionales con personas del pasado. Deberás mantener las bases firmes para evitar momentos de desánimo. Momento adecuado para poner mayor energía a tus asuntos profesionales y a los ahorros que estás intentando llevar a cabo.