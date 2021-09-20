Horóscopo de hoy Tauro lunes 20 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tomarás el mando de un proyecto estancado y lo sacarás a flote.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en el amor
Estarás muy intuitivo y sensible, tu capacidad para escuchar y comprender te unirá más a la persona que amas, hoy tu amor y apoyo le darán seguridad.
Día de reconciliación, aclararás tus confusiones y rectificarás actitudes que estaban poniendo en peligro tu estabilidad, tu relación volverá a ser lo más importante para ti.
Color de la semana: negro.