Horóscopo de hoy Tauro lunes 24 de mayo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si tienes alguna meta profesional, este es el momento de cumplirla, pues los astros están a tu favor.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Reorganiza tu casa, haz que apoye tu éxito para inspirarte con el orden y belleza y liberando tu tiempo para que puedas trabajar y dedicarte a tu sanación espiritual.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Los astros te apoyan para consolidar una meta profesional o algún otro objetivo importante.
Padmetip: Enciende una vela dorada y espolvorea un poco de canela, pídeles a los ángeles que llenen tu casa con su energía divina. Con la vela en la mano, camina por tu casa afirmando “La prosperidad de mi familia no puede ser limitada porque no está hecha de materia, sino de la energía divina, que obra para levantarnos en prosperidad completa, ahora. Dinero ven. Dinero, ven”.
Color de la semana: Dorado.