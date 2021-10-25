Horóscopo de hoy Tauro lunes 25 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Problemas con terceras personas..
Tauro en la vida
Día donde se generan problemas con terceras personas, te distraen de tus prioridades. Puedes ayudar y después dedicar más tiempo a lo que realmente importa. Es posible que tú también necesites ayuda de alguien más. No dudes en pedirla.
Debes tomar una decisión y puede que no sea fácil. Se presentan varias opciones y todas son viables. Evalúa los pro y contra de cada una y elige la que te sea más cómoda y fácil.