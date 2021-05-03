Horóscopo de hoy Tauro lunes 3 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

No te sientas mal, recuerda que a medida que tomas conciencia, te das cuenta de aquello que no te nutre mental, física y espiritualmente.

Tu decreto de la semana: “Yo soy el poder de la acción precisa e inmediata. Todo sale a tiempo y se mantiene en perfecta armonía con mi entorno”.

Tu color de la semana: Rojo.

Si hoy cumples años ¡¡felicidades!! Tendrás un año para sentirte en libertad y empezar aquello que te hace feliz.