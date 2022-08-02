Horóscopo de hoy Tauro martes 02 de agosto de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Puedes lograr acuerdos y asociaciones positivas con quien necesites, especialmente si decides usar esta energía para darle rumbo a tu carrera profesional.
Tauro en el dinero
Cuidado porque hoy puedes perder un cliente o una fuente de ingresos, pero también puedes completar un pago o saldar una deuda. Estás en el momento correcto para hacer o planear una compra importante, una que represente un crecimiento o mejora en tu patrimonio.