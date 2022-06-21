Horóscopo de hoy Tauro martes 21 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Mensaje de las hadas: Tendrás un gran momento de claridad, se abrirán tus ojos para mirar más allá de lo evidente
Tauro en la vida
Estarás en condición de escoger y seleccionar lo que te traiga un buen resultado, sobre todo lo económico y familiar. Estarás cargado de energía y vitalidad, donde podrás encontrar el medio apropiado para desarrollar los planes y proyectos que tengas.
Controla el carácter, piensa antes de hablar y dirige la energía en construir las bases armónicas en tu vida con tu pareja y familia. Reconciliación, es la energía que te envía la entrada del sol en Cáncer.