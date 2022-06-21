Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro martes 21 de junio de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Mensaje de las hadas: Tendrás un gran momento de claridad, se abrirán tus ojos para mirar más allá de lo evidente

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida

Estarás en condición de escoger y seleccionar lo que te traiga un buen resultado, sobre todo lo económico y familiar. Estarás cargado de energía y vitalidad, donde podrás encontrar el medio apropiado para desarrollar los planes y proyectos que tengas.

Controla el carácter, piensa antes de hablar y dirige la energía en construir las bases armónicas en tu vida con tu pareja y familia. Reconciliación, es la energía que te envía la entrada del sol en Cáncer.

Galerías y Notas Azteca UNO