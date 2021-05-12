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Horóscopo de hoy Tauro miércoles 12 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Será necesario que busques la buena energía y luz que hay en tu interior, comienza a reflexionar.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Con la Luna en Géminis todo es movimiento, nada se queda estático. Diferentes formas de ver una misma realidad, concreciones, unión y armonía.

La paz regresa a tu corazón. El Sol, que significa momentos de recrearte y ser sincero contigo mismo, te invita a llenarte de su energía.

Llegó el momento de ocuparte de lo que realmente vale la pena, es momento de introspección, de buscar en tu interior la luz y la valentía que tanto necesitas.

Tu número de la suerte: 005.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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