Horóscopo de hoy Tauro miércoles 28 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo

Estas próximas horas se escribe un nuevo capítulo, les sienta fatal la temporada en este signo, vengo a contarte con qué dramas te vas a enfrentar. Lo siento, suena muy mal, ¡pero es lo que hay! Este día el drama se centrará en el trabajo. ¿Por qué? Tendrás muchas más tareas de las asignadas normalmente, problemas con los días de vacaciones que quieres y tu e-mail no parará de recibir direcciones contradictorias de tu jefe. En todos lossentidos las energías de este movimiento, así que paciencia. ¡Y no grites a nadie! Shhh silencio. El que grita pierde hoy.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tu número de la suerte: 11