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Horóscopo de hoy Tauro sábado 1 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Si sigues soñando y actuando, es posible que conquistes tus sueños y alcances tus metas.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Algunos posibles quiebres, problemas o rompimientos, pero recuerda que la actitud con que los enfrentes, va a definir si son para bien o para mal. Así es este inicio de mes, donde Beltane se hace presente.

Tauro en el dinero

Es importante que te administres bien y cuides todos tus gastos.

Los planetas hoy te van a brindar grandes ideas para que puedas aprovechar toda la energía y así poder generar más ingresos y medios para adquirirlos.

Tauro en el amor

Recuerda que debes prepararte para dar lo mejor de ti a tu pareja y que así lo recibas también.

Si hoy cumples años, será un año para actualizar y concretar proyectos.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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