Horóscopo de hoy Tauro sábado 14 de mayo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Por el bien de tu salud, debes seguir al pie de la letra los tratamientos médicos que te indiquen, no te descuides.
Tauro en el trabajo
No te agobies con los problemas de trabajo, mañana los verás con otros ojos.
Tauro en el dinero
Aunque no estás gastando demasiado, tendrás que vigilar aún más el dinero. Estarás con más tareas en tu empleo gracias a las novedades que llegarán.
Tauro en el amor
Vas a atravesar un buen momento en el amor, favorable para tus relaciones. Puede que esta noche te lances a alguna aventura inesperada y divertida.