Horóscopo de hoy Tauro sábado 14 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

No te agobies con los problemas de trabajo, mañana los verás con otros ojos.

Tauro en el dinero

Aunque no estás gastando demasiado, tendrás que vigilar aún más el dinero. Estarás con más tareas en tu empleo gracias a las novedades que llegarán.

Tauro en el amor

Vas a atravesar un buen momento en el amor, favorable para tus relaciones. Puede que esta noche te lances a alguna aventura inesperada y divertida.

