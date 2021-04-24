Horóscopo de hoy Tauro sábado 24 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo

Cuida tus relaciones con los jefes y, aunque no estés muy de acuerdo con ellos, no lo hagas notar bruscamente. Intenta enfatizar antes de decir cualquier cosa que te haga quedar mal o que parezca una oposición frontal a sus deseos, sé cauto.



Tauro en el dinero

Hoy no te faltará astucia con los temas de dinero, aunque aparentes lo contrario, sabrás llevar a tu terreno y a tus intereses económicos cualquier conversación.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para expresar con amor todo lo que deseas.