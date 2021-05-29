Horóscopo de hoy Tauro sábado 29 de mayo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Nuestro pasado forma una gran parte de nuestro presente, pero no hay que volcarnos en él.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Sí, hoy entra Mercurio retrógrado, así que será muy importante que planifiques evitando idealizar situaciones; lee cualquier contrato dos veces antes de firmarlo; redefine límites en tus relaciones sociales; pero sobretodo, procura llevar tiempo de sobra para llegar a cualquier cita o compromiso, el tiempo y las comunicaciones se verán afectados en este período.
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Será un período difícil para soltar y tendremos la sensación de que eventos negativos de nuestras vidas se repetirán.