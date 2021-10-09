Horóscopo de hoy Tauro sábado 9 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Deberás abrir tu corazón para poder expresar todo lo que sientes por esa persona.
Horóscopo de hoy
Tauro en el amor
Este es un día en el que la persona que te interesa necesita que te sinceres, que le digas lo que en verdad sientes y la forma en que concibes el futuro a su lado.
Puede ser que esta persona haya perdido la paciencia ante tu calma e inseguridad, y es una circunstancia que, sin la menor duda, debes arreglar. Tu corazón lo va a agradecer.