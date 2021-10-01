Horóscopo de hoy Tauro viernes 1 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

El día de hoy trae opciones y hay que tener cuidado de no caer en trampas. Vale la pena pensar antes de tomar decisiones. El enfoque debe estar en tu proyecto de vida a largo plazo. Ten cuidado con la necesidad de querer las cosas demasiado rápido.

Debes estar atento a las nuevas ideas, las asociaciones se pueden activar para poner las ideas en práctica.

Tauro en el dinero

Cuida bien tus ingresos. Puede ser necesario saldar deudas o resolver problemas inesperados que están causando pérdidas.