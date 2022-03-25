Horóscopo de hoy Tauro viernes 25 de marzo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tienes por delante unos días de salud y optimismo, te lo pasarás bien.
Tauro en la vida
En este día destacarás en tu ambiente laboral por tus propios méritos,. Empieza a olvidarte de tus problemas de dinero, van a pasar muy pronto. Tus iniciativas en el trabajo serán muy bien recibidas, no te las guardes. Habla con los que conviven para que colaboren más contigo, deben hacerlo. Tienes ganas de hacer alguna escapada, viajar, pero tendrás que esperar un poco.
Tauro en el amor
En el amor, no te precipites a la hora de juzgar a los demás, te puedes equivocar. Trata de aparcar un poco tus labores y dedica más tiempo a tu familia.