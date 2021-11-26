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Horóscopo de hoy Tauro viernes 26 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Acomoda tu hogar para ganar nuevas y limpias energías.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Deberás ocuparte de dar forma a algunas estancias del hogar y remodelarlas de una forma increíble para poder disfrutar de todo ello con mayor énfasis y alegría. Estás en un momento en el cual encuentras un estado de paz y de calma, esto te hará sentir mayor unión a los demás.

Tauro en el dinero
Necesitas en estos momentos tranquilidad económica y organizar todas las finanzas de una forma distinta.

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