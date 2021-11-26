Horóscopo de hoy Tauro viernes 26 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Deberás ocuparte de dar forma a algunas estancias del hogar y remodelarlas de una forma increíble para poder disfrutar de todo ello con mayor énfasis y alegría. Estás en un momento en el cual encuentras un estado de paz y de calma, esto te hará sentir mayor unión a los demás.

Tauro en el dinero

Necesitas en estos momentos tranquilidad económica y organizar todas las finanzas de una forma distinta.