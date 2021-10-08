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Horóscopo de hoy Tauro viernes 8 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Puedes acercarte mucho a ellos y ayudarlos en todo lo que necesiten.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Puedes encontrar personas que te ayuden o tú podrías ayudar a tus amigos con buenos consejos e incluso asociaciones amorosas.

Los cursos, las asignaciones y las invitaciones pueden vislumbrarse en el horizonte, pero ten cuidado con las decisiones que se toman por impulso. Piensa detenidamente antes de comprometerte y sobrecargarte.

La Luna activará tu popularidad, por lo que pueden aparecer invitaciones y los amigos tendrán mucho espacio en tu agenda del día.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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