Horóscopo de hoy viernes 29 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: ¡Feliz luna! El mensaje esta vez tiene que ver con que te liberes de culpas. No te das cuenta, pero el autocastigo que te infringes es grande. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Aprende a comunicar tu verdad, a decir lo que sientes asertivamente y enfrentar las cosas desde una actitud objetiva. Esto se logra uniendo lo consciente con lo inconsciente y observándote sin juicio, un viejo truco para despertar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Tu verdadero ser ruge para que te sacudas de dramatismos que sólo alimentan una novela. La luna te pide una cuota de humor negro contigo mismo para que dejes de dar vueltas en círculos o correr sin descanso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: El mensaje esta vez tiene que ver con ganar confianza verdadera. Pasa que tu ego no lo reconoce, pero detrás de una personalidad fuerte, pueden, perfectamente, esconderse grandes dudas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Quieres seguir adelante pero no has entendido la importancia de este momento para tu desarrollo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Para llamar a la abundancia busca cuál es tu centro para no caer en ilusiones que te nublen de tus objetivos. No te ates a falsas promesas, a cantos de sirenas, a ilusiones. Regálate tiempo para saber lo que realmente es positivo para ti. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Date cuenta y mira ese espejo. Reconoce que lo que ves en los demás es parte de ti mismo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Para atraer al bienestar debes identificar que hay ciertas formas de actuar y relacionarte han envejecido y debes renovar. Foco en tu liberación emocional. No detengas tu crecimiento. Llevas una luz en el centro de tu pecho que te guiará en este proceso. Ríndete a ella. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Para atraer a la abundancia en tu vida, aprende a no temer a tus emociones y deseos. Empodérate de tu camino. No evites enfrenarte a tus propios fantasmas. No tengas miedo de mirarte, ese es el camino para conectar con tu propio sanador interior. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Deja la queja, no busques culpables de lo que te pasa. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: La vida te ofrece ahora un camino misterioso que debes descubrir con ayuda del alma. Da un salto con confianza. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Para atraer a la abundancia debes aprender a ser más abierto con tus proyectos. Compartir nuestros deseos puede ser liberador. El mensaje es claro; alcanzarás tus metas cuando aprendas a compartirlas y relacionarte mientras las alcanzas. Ve tu horóscopo completo aquí...