Horóscopo hoy 2 de marzo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 2 de marzo 2023

ARIES: Tus deseos pueden no ser cumplidos exactamente como querías. Pero finalmente la recompensa será exactamente lo que esperabas. Una sensación de paz, seguridad y felicidad. Pide a Dios que te ayude a mantener la fe en tu capacidad para logar tus metas. ¡Al tener tal fe, eres capaz de todo con la ayuda de Dios!

Cada pensamiento se materializa y el proceso de esta materialización es la siguiente: una idea divina nace primero, luego es asociada con tus sentimientos. Si es un sentimiento de amor y cuidado, entonces se establece la base de su realización.

Horóscopo de Tauro para hoy: 2 de marzo 2023

TAURO: Estás en contacto con tus Ángeles. Confía en ellos. Con esta energía, los ángeles confirman que a través de tus propios sentimientos, sueños, visiones, voz interior e intuición, realmente los escuchas y estas no son alucinaciones. ¿Estas escuchando estos mensajes angelicales? ¿Los estas siguiendo?

Si de repente tienes el deseo de llamar a alguien, ir a algún lugar, leer algo, es importante que sigas estos impulsos internos. Con esta energía, los ángeles te piden que abandones todas las dudas sobre la guía divina. Entérate que realmente te comunicas con el cielo y regocíjate en estos mensajes.

Horóscopo de Géminis para hoy: 2 de marzo 2023

GÉMINIS: Disfruta un periodo de rápido crecimiento espiritual comienza en tu vida. Ahora puedes experimentar sentimientos encontrados; confusión, deleite, miedo, sorpresa. Te gusta la relación renovada con el mundo divino y te gustaría leer, estudiar, meditar durante días. Al mismo tiempo, te preocupas sobre como este crecimiento espiritual afectara tu vida. ¿Cómo tus nuevas búsquedas afectaran tu trabajo, tu familia y tus relaciones? Estas preocupaciones crean un miedo que puede rechazar la alegría que conlleva el estudio de las cosas espirituales.

¡Descarta los miedos! Cree que Dios te apoya, te ama y te guía cada Segundo. No te preocupes de como tu futuro armonizara con tu crecimiento. Cree que el mismo poder que te lleva al crecimiento espiritual se ocupara de todo lo demás. Después de todo, Dios mantiene el universo entero, y cuida de ti también.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 2 de marzo 2023

CÁNCER: Los ángeles guardianes quieren que entiendas que te aman demasiado. Su amor es incondicional y comprensivo. No estás solo. Hoy los Ángeles te dicen su mensaje de amor: “¡Estamos cerca de tí! nunca te dejaremos, y nunca nos iremos.” Tu ángel guardián dice que mereces su ayuda y atención. Nada de lo que pensabas, dijiste o hiciste, puede repeler a tus asistentes divinos lejos de ti, nuca te condenes por los errores, los ángeles existen para ese propósito de ayudarte a crecer espiritualmente y ayudar a los demás.

Horóscopo de Leo para hoy: 2 de marzo 2023

LEO: Los ángeles te invitan a parar de pensar negativamente sobre ti mismo y a ser feliz, ser tú mismo. Eres tan estricto contigo, incluso aunque estás tratando de cumplir con los más altos estándares. Baja del cielo y mírate a través del prisma del amor mientras estas torturándote, perdiendo poder espiritual. La autocultivación es imposible sin un estado de ánimo positivo.

Aunque has cometido errores, no hay palabras, pensamientos o acciones que puedan debilitar el amor de Dios. Los ángeles ven tus errores y ven en ti un corazón lleno de amor divino. Te aman y oran por ti. Ámate a ti mismo.

Horóscopo de Virgo para hoy: 2 de marzo 2023

VIRGO: La meditación es muy importante para ti en este momento. En general, tienes que meditar más a menudo. Cuando estás tranquilo, escucharas mejor las voces de los ángeles. Con esta energía te piden que calmes tu mente. Para hacer esto, cuando despiertes en la mañana, quédate en la cama los primeros cinco minutos con tus ojos cerrados y respira profundamente.

Habla con Dios y luego escucha cuidadosamente, que mensaje será enviado a ti. No te esfuerces, de lo contrario, la respuesta se escapara. Relájate por completo y mantente respirando profundamente. Dite a tí mismo que es normal que te comuniques con Dios, y eso es natural para ti. Cuanto más relajes tu mente, más fácil será escuchar la respuesta.

Horóscopo de Libra para hoy: 2 de marzo 2023

LIBRA: Es tiempo de educarte. Los ángeles te aconsejan que no ahorres fuerzas o tiempo para esta actividad, sino que leas, escuches y desarrolles. Hoy confirma que durante este tiempo es realmente importante dedicarte a la adquisición de nuevos conocimientos, ideas y habilidades. Quizá, querrás comenzar a aprender y esto te alienta a seguir este deseo. Si actualmente estás estudiando, los ángeles te piden que continúes con tu educación.

A veces, en el proceso de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, tenemos un deseo de comprobarlos rápidamente en la práctica, y esto conlleva al hecho de que mucha gente abandona la doctrina antes de tiempo. Con esta carta, los ángeles te aconsejan que no apresures las cosas. Continúa tu educación. El crecimiento personal que acompaña el aprendizaje puede traer alegría, si recuerdas la necesidad en tus pensamientos de permanecer aquí y ahora.

Horóscopos del mes de marzo de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 2 de marzo 2023

ESCORPIO: Hay una criatura en tu entorno inmediato alguien que te necesita que es débil y de alguna forma depende de ti. Eres descuidada, no te das cuenta que esta forma de vida se marchitará y morirá a menos que reciba atención. La tarea frente a ti es cuidarla, y ocuparte de ella. Se te pide que intervengas en defensa de alguien más, el mundo o el ambiente. Tu viaje implica aprender a aceptar la responsabilidad de los débiles (formas de vida que dependen de ti). Esto podría significar un animal, planta o un ser humano que necesita tu protección.

Tu viaje nunca terminará a menos que te ocupes de ellos y alivies sus cargas. Ahora conoces al “Francisco de Asís” que está dentro de ti. Una parte de ti que busca hacer el bien en el mundo está despertando casi sin darte cuenta (o sin querer). Estas listo para aceptar la responsabilidad, te sientes en armonía con la naturaleza.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 2 de marzo 2023

SAGITARIO: La propiedad espiritual que llevas encima realmente no te pertenece. Aún no ha comenzado el viaje a través de tu alma. Lo que posees todavía es una pieza de mercancía que te gusta usar como decoración para el ego. Las nuevas perspectivas normalmente involucran tener que deja ir algo (de valor) que estaba atrapado dentro de ti o que te mantiene cautivo. Este viaje demanda un sacrificio, y este sacrificio normalmente es material. Sabes que tus propias perspectivas (creaciones espirituales) solo son verdaderas para ti. Nadie puede comprarlas, ni pueden ser vendidas a alguien más.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 2 de marzo 2023

CAPRICORNIO: Estás a punto de propagar una mentira viciosa o convertirte en víctima de mentiras. Ninguna de las dos cosas, ya sea que seas víctima o culpable es más noble que la otra, ya que ambas muestran que eres susceptible a chismes y mentiras, que no comprendes el significado completo. Cualquiera que sea el caso, crees que no estás implicado en su propagación. ¡Eso es un error! Tu viaje no evitará la ignominia de las acciones. Tus acciones serán públicas y sería bueno prepararte, si, incluso ayudar en el proceso (si no lo encuentras muy difícil). De otra forma, te tomará por sorpresa. La forma más fácil es hacerlo público. Eso es lo que llamamos “salida”. Lo que ocultes saldrá a la luz ahora, reconócelo. Estar en el limbo significa admitir tus características más desagradables, y más importante, la agresión.

Horóscopo de Acuario para hoy: 2 de marzo 2023

ACUARIO: Una carga pesa sobre tu alma. Pesa mucho sobre tu consciencia. Aún no has aceptado que eliminarla requiere un proceso largo, doloroso y agotador. Eres responsable de ti misma. Tienes que apoyarte en ti, algo que hace la vida aun más difícil. El problema se avecina y el camino hacia la solución es escarpado. Demanda compromiso y esfuerzo. Eres el único capaz de hacer el trabajo. Prepárate para un proceso exhaustivo y cuenta con algunos contratiempos. La vista desde la cima te ha dado una perspectiva clara. La ley y la consciencia se han convertido en la medida de tu vida. Como dijo Kant: “El cielo estrellado sobre la cabeza y la conciencia determinarán tus acciones”.

Horóscopo de Piscis para hoy: 2 de marzo 2023

PISCIS: Hoy es un día de obstáculos. Prepárate para el hecho de que estas esperando retrasos e inhibiciones en el camino hacia el cumplimiento de tus planes. Un argumento, un error de cálculo, un retraso, un malentendido molesto, todo esto puede hacer que muchas veces te salgas de los nervios. La luna dice que si no puedes cambiar nada, relájate y confía en la situación. Después de que dejes de estar enojado con el destino, estarás sorprendido de lo rápido que todo cambiara para mejor.

