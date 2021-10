Horóscopo de hoy lunes 25 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 25 de octubre de 2021

Signos de Fuego

Aries: Un ser querido te está mintiendo, tienes razón en reaccioar así. Hay que hablar las cosas y tratar de trabajar la comunicación. Solucionarás conflictos que te tenían inestable.

Leo: Cuida tu dinero, no quieras comprar todo de un jalón. Hay que trabajar en tu responsabilidad, el trabajo en el que estás es muy importante, no falles.

Sagitario: Busca otra labor, piensa en tu felicidad, lo demás llegará sin complicaciones. Momento para dar amor a tu familia y amigos.

Signos de Tierra

Tauro: Cuidado con las distracciones, debes enfocarte en tu meta y no salir del camino. Piensa bien tus elecciones, habrá que tomar decisiones muy complicadas.

Virgo: Buen día para convivir con familia y amigos, no te pierdas ninguna reunión. Hay que trabajar más en la creatividad.

Capricornio: No te dejes, no eres cualquier persona, debes exigir respeto. Te das cuenta que lo más valioso no es aquello material, sino las personas que dedican tiempor para ti y te aman.

Signos de Aire

Géminis: Reconocimiento bien merecido, todos tus esfuerzos valdrán la pena. Comienzas a crecer laboralmente, pero descuidas tu salud. Equilibra todo.

Libra: Deja el orgullo, perderás al amor si continúas con esa frialdad. Olvida esos pensamientos inciertos, no puedes controlarlo todo.

Acuario: Esfuérzate en lo que hagas, busca qué hacer. Es recomendable organizar todo y saber elegir bien a tus amistades.

Signos de Agua

Cáncer: No estás en el lugar correcto, reflexiona cómo te sientes y busca el bienestar antes que lo banal. Intenta ser tolerante con quienes te aprecian. Trabaja en el respeto y no tomes a la ligera tu labor.

Escorpio: Organizas correctamente tus pendientes, pero no por ser cumplido te mates de estrés. No quieras complacer a todo mundo, no es tu deber.

Piscis: Toma las cosas con calma, disfruta lo que tienes y lo que estás viviendo. Tú eres el responsable de tu vida, no permitas que nadie opine ni juzgue mal lo que has construido con esfuerzo.