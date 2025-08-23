Desgracia en Emily in Paris: muere integrante del staff durante el rodaje

La grabación de la quinta temporada de Emily in Paris se vio marcada por una tragedia en Venecia, Italia, luego de que el asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, perdiera la vida de manera repentina durante la filmación de una de las escenas programadas.

Medios italianos reportaron que Borella se desplomó frente a sus compañeros en el Hotel Danieli la tarde del jueves 21 de agosto. Aunque el equipo médico acudió de inmediato, los intentos por reanimarlo no tuvieron éxito y fue declarado fallecido alrededor de las 19:30 horas. Según versiones locales, todo apunta a que se trató de un infarto fulminante.

Un portavoz de Paramount Television Studios expresó su pesar por lo ocurrido, enviando condolencias a la familia y seres queridos del profesional. Aunque el rodaje se detuvo tras el incidente, la producción retomó actividades dos días después, en medio del dolor de quienes lo conocieron.

La trayectoria de Diego Borella y su etapa en Emily in Paris

Originario de Venecia, Borella construyó una sólida carrera en la industria audiovisual, formándose en Roma, Londres y Nueva York. Su experiencia lo llevó a trabajar en cine, televisión y en proyectos de artes visuales. En los últimos años, también se dedicó a escribir poesía, cuentos de hadas e historias infantiles, lo que reflejaba su lado más creativo y sensible.

Amigos y colegas lo describieron como un hombre elegante, talentoso y con gran estilo, cuya partida deja un vacío en la industria del entretenimiento italiano.

Impacto en la producción

La inesperada muerte de Borella ocurrió justo cuando el elenco y el equipo técnico filmaban escenas en Italia para la esperada quinta temporada. La noticia conmocionó no solo a la producción, sino también a los seguidores de la serie, quienes han expresado mensajes de solidaridad y tristeza en redes sociales.

La actriz Lily Collins, protagonista del proyecto, había compartido días antes imágenes desde Venecia, mostrando el entusiasmo del elenco por trabajar en la icónica ciudad. La tragedia, sin embargo, tiñó de luto lo que prometía ser una de las etapas más emocionantes del rodaje.

