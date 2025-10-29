Él era el esposo de Leticia Calderón en la vida real: muy pocos conocen la historia

Dicen que la vida a veces supera a las telenovelas, y Leticia Calderón bien podría confirmarlo. Con una carrera llena de personajes entrañables, también vivió fuera de cámaras una historia de amor que tuvo de todo: ilusión, familia y un cierre que, con los años, aprendió a ver con paz.

El hombre con quien compartió esa etapa fue Juan Collado, un abogado muy conocido en el país. Se casaron en 2002 y formaron una familia con dos hijos, Luciano y Carlo, que se convirtieron en el gran orgullo de la actriz.

¿Quién fue el esposo de Leticia Calderón?

El nombre de Juan Collado aún provoca curiosidad entre los fans de la actriz. En su momento, él era una figura reconocida dentro del ámbito legal y político, y su matrimonio con Leticia atrajo la atención de los medios. Durante varios años, fueron una pareja muy estable y reservada, enfocada en su familia.

Leticia ha contado que la maternidad transformó su vida. En una entrevista para el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, dijo que su hijo Luciano, quien nació con síndrome de Down, le enseñó a vivir con más empatía y amor. “Con él aprendí lo que realmente importa”, aseguró con una sonrisa.

Instagram/letycalderón79 Leticia Calderón y sus hijos, Carlo y Luciano, fruto de su relación con su ex esposo, Juan Collado

¿Por qué se separaron Leticia Calderón y Juan Collado?

La separación llegó en 2010. Según reportó Ventaneando, la decisión fue tomada en buenos términos, aunque en ese momento abundaron los rumores. Tiempo después, Collado comenzó una nueva relación con Yadhira Carrillo, lo que generó gran cobertura mediática.

Leticia, sin embargo, se mantuvo al margen. En declaraciones a Venga la Alegría en 2023, explicó que eligió enfocarse en sus hijos y su trabajo. “La vida sigue, y hay que quedarse con lo bonito”, dijo con serenidad.

¿Qué piensa Leticia Calderón hoy de su pasado?

Hoy, la actriz disfruta de una etapa más tranquila. En redes sociales suele compartir momentos cotidianos con sus hijos, viajes, y mensajes de agradecimiento a sus seguidores. Cuando le preguntan por su pasado, prefiere no mirar atrás.

En palabras suyas: “Yo estoy bien, mis hijos están bien, y eso es suficiente.” Y con esa calma que da el tiempo, ha demostrado que se puede cerrar un capítulo con gratitud y seguir escribiendo otros con más luz.