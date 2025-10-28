Mercurio en Escorpio y Saturno en Piscis: 4 signos del zodiaco podrían ganar mucho dinero gracias a este trígono

Mercurio se encuentra en el último grado de Escorpio, antes de ingresar en la casa de Sagitario. Por su parte, Saturno sigue retrogradando en los últimos grados de Piscis. Ambos planetas se encuentran alineados en un trígono de agua. Esto beneficia a varios signos del zodiaco.

La energía cósmica de esta alineación es una de las más favorables dentro de la astrología. Conoce cuáles son los signos zodiacales más afectados por su influencia directa en los últimos días de octubre.

¿Cuál es el significado astrológico de la alineación en trino entre Mercurio en Escorpio y Saturno en Piscis?

La alineación en trígono entre Mercurio en Escorpio y Saturno en Piscis es un tránsito de profundidad mental, claridad emocional y sabiduría interior. Es una combinación de inteligencia intuitiva y madurez espiritual. La energía del encuentro es perfecta para pensar con el corazón y hablar con el alma, pero con solidez y enfoque.

Esta alineación representa una armonía entre la mente, la intuición y la responsabilidad emocional. El resultado es una energía estable entre mente y espíritu, pero también entre razón e intuición. Es el momento ideal para reflexionar, estudiar, planificar, meditar o tomar decisiones importantes desde la calma interior y la visión profunda.

Los 4 signos del zodiaco favorecidos por la alineación de Mercurio y Saturno en la última semana de octubre de 2025

Las personas favorecidas por la alineación de Mercurio y Saturno son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Virgo

Escorpio

Capricornio

Piscis

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar una mayor claridad emocional y mental: se aclaran pensamientos confusos, se comprenden emociones difíciles y se puede expresar con serenidad lo que antes era intenso o caótico. Es un excelente momento para meditar, escribir, estudiar o comprometerse con prácticas que unen el cuerpo, la mente y el alma.

Esta alineación favorece la comunicación profunda y responsable. Es decir, facilita conversaciones sinceras, terapias, confesiones o negociaciones de dinero donde se necesita empatía y madurez. Según este clima especial dentro de la astrología, lo que antes era una intuición o una corazonada, ahora puede transformarse en un plan concreto. Saturno en Piscis ayuda a darle estructura a los sueños.