Este fue el mensaje de Robert Redford en el que habla de su muerte

La mañana de este martes se cubrió de tristeza en el mundo entero al conocerse la muerte del reconocido actor y cineasta Robert Redford. Tenía 89 años y murió mientras dormía en su casa de Utah, en Estados Unidos.

Aunque no se han precisado detalles sobre las causas de su muerte, el mundo del espectáculo lamenta la partida de Robert Redford. Las redes sociales y medios de comunicación se han inundado con imágenes y videos que lo muestran en las diferentes películas en las que mostró su talento.

¿Qué opinaba Robert Redford de Hollywood?

Con una trayectoria indiscutida, Robert Redford logró grabarse a fuego en la historia del cine internacional y plasmó su nombre en letras doradas en Hollywood. Su fama nunca claudicó y su legado es ampliamente resaltado.

El retiro de Robert Redford de la actuación ocurrió cuando tenía 82 años de edad y en una entrevista con el medio El País Semanal se refirió a la fama y al mundo Hollywood. “Hollywood nunca me pareció un lugar mágico. No fue mi sueño, como el de muchos otros”, remarcó y afirmó que “Hollywood es bueno para los negocios, pero prefiero vivir en otro sitio”.

¿Qué dijo Robert Redford sobre su muerte?

Aunque Robert Redford no se expresó concretamente sobre su muerte, sí precisó cómo quería que las personas lo recordaran. El actor señaló que le gustaría que lo recuerden “por todo el trabajo en televisión, en cine y en teatro. Y por mi labor medioambiental”.

En este último punto, Robert Redford ahondó ya que su compromiso con el medio ambiente fue muy grande. “No pasarían muchos años hasta darme cuenta de que la naturaleza de nuestro país, lo que nos da la fuerza y nos separa de Europa, es que somos una sociedad orientada al desarrollo”, precisó.

Robert Redford estaba preocupado por el futuro y sentenció: “El futuro no tiene que estar solo orientado al desarrollo, sino a la conservación si buscamos la supervivencia de nuestra especie. En caso contrario, ¿para qué tener hijos?”. Ante esto, el mítico actor afirmó que por ese motivo “decidí dedicar mis esfuerzos al medio ambiente”.