Justin Bieber volverá a los escenarios y ya dio fecha de cuándo será su próximo concierto

Después de años lejos de los reflectores, Justin Bieber confirmó lo que millones estábamos esperando: su regreso a los escenarios con un concierto. Y sí, ya hay fecha confirmada; entérate de todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde será el regreso de Justin Bieber con un concierto?

Justin Bieber volverá a cantar en vivo, pero no lo hará en cualquier lugar, sino en uno de los festivales más importantes del mundo: Coachella 2026, que se celebrará en Indio, California.

La emoción estalló este lunes 15 de septiembre, cuando se publicó el cartel oficial con su nombre como parte de los headliners principales. El cantante de “Baby” estará el sábado 11 y el sábado 18 de abril, marcando así su gran regreso frente al público.

¿Qué canciones podría cantar Justin Bieber en Coachella?

Esta noticia llega justo después del lanzamiento de “Swag I” y “Swag II”, sus dos nuevos discos de Justin Bieber con 44 canciones en total.

Aunque todavía no se ha confirmado el setlist oficial, muchos fans creen que combinará sus clásicos más queridos con algunas de sus nuevas canciones, lo cual tiene a todos contando los días.

Además, en esas mismas fechas también estarán artistas como The Strokes, GIVEON, Interpol y Davido. Pero lo cierto es que la atención está puesta en él: es la primera vez que pisa un escenario tras años de pausa, y eso lo cambia todo.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Justin Bieber en Coachella 2026?

Las entradas estarán disponibles en la página oficial de Coachella a partir del viernes 19 de septiembre, a la 1 p.m. Los precios van de los 549 dólares (segunda semana) a los 649 dólares (primera semana).

Justin Bieber disfruta de su reciente paternidad

¿Por qué es tan importante el regreso de Justin bieber para los fans?

Justin Bieber no es solo un artista, es alguien que marcó una época entera. Fue la voz que acompañó millones de historias de amor adolescente, rupturas, cambios, y también fue el ídolo que, con el paso de los años, enfrentó momentos difíciles en público.

En medio de rumores y especulaciones sobre su salud, Justin Bieber ha vivido un año "muy transformador" y ahora está centrado en su futuro y carrera.

Tras su retiro temporal por motivos de salud, su regreso no solo emociona: representa una nueva etapa. Una en la que se le ve más fuerte, con nueva música y, sobre todo, con el cariño intacto de quienes nunca lo dejaron de seguir.