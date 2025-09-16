5 máquinas agrícolas indispensables para el campo: ¿las veremos en La Granja VIP?

Con el estreno de La Granja VIP en la señal de Azteca UNO cada vez más cerca , muchos fans se preguntan si las celebridades realmente trabajarán en el campo o sólo posarán con el overol para conseguir seguidores, ¿pero cómo reaccionarían si les toca ver a Alfredo Adame o a Kim Shantal en un tractor agrícola, por ejemplo? ¡Estas son las máquinas que podríamos ver en el reality… o tal vez no!

¿Qué maquinaria agrícola se convirtió en un referente del trabajo en las granjas?

En alguna ocasión te contamos que las especulaciones apuntan a que las celebridades tengan que usar en el huerto de La Granja VIP herramientas manuales que ya se convirtieron en todo un referente de los agricultores como las palas y los rastrillos , ¿pero qué tal si les toca manejar algo más grande, como estas máquinas que ahora se ven comúnmente en el campo?

TRACTOR

Es imposible pensar en una granja y que no llegue a nuestra mente el tractor agrícola: ya sean grandes o un poco más pequeños, estos vehículos permiten explorar los campos con facilidad además de que ahí se transportan herramientas de una forma más eficiente.

ABONADORA

En nuestra foto de portada, así como en el siguiente video, puedes ver una abonadora en acción en pleno campo. Aunque hay de muchos diseños, el objetivo de esta máquina es el mismo: distribuir los fertilizantes en los terrenos cultivados de una forma más pareja en menos tiempo.

SEMBRADORA

Con una sembradora, la realización de los surcos y el depósito de las semillas se realiza en tan sólo cuestión de minutos y con mucha mayor precisión: esta máquina que combina más de un sistema es muy utilizada sobre todo en espacios grandes para ahorrar tiempo.

SEGADORA

Las segadoras permiten cosechar cereales como el arroz y el trigo de forma más eficiente, además de que facilitan la acumulación de las yerbas para hacer bloques de paja y heno que, en el invierno, resultan fundamentales para la alimentación del ganado.

EMPACADORA

Hablando de heno, también existen enormes máquinas agrícolas llamadas empacadoras que, como su nombre lo indica, recoge el heno o la paja y la comprime en cubos o rollos que facilitan su almacenaje; al final, las personas encargadas de este trabajo sólo atan los paquetes con una cuerda y los guardan en el granero.

Como ves, las labores del campo son muy apasionantes, ya sea con la pala o con enormes tractores: ¡no te pierdas el estreno de La Granja VIP el 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y descubre cómo las celebridades resolverán los duros trabajos que les serán encomendados todos los días, con o sin máquinas!