Este es tu cuarzo de nacimiento; así puedes utilizar
Los signos del zodiaco tienen relacionados consigo a piedras con gran carga energética. La Astrología revela qué cuarzo puede ayudarles a atraer protección.
Las piedras forman parte muy importante en la vida de las personas, según creencias como la Astrología. Esta señala que poseen cargas energéticas que se alinean con las del universo y que terminan impactando en quienes las llevan consigo como si fuese un amuleto.
La Astrología basa todo su trabajo en establecer relaciones entre las energías del universo y las energías de las personas. Lo hace a través de los doce signos del zodiaco que conforman su sistema de significaciones y que alinea la fecha de nacimiento de las personas con las constelaciones.
Astrología y piedras de nacimiento
Según se desprende de la Astrología y otras creencias, existen las denominadas piedras de nacimiento que son minerales que son relacionados directamente con la fecha en la que las personas llegan a este mundo. Esto quiere decir que cada signo del zodiaco posee una piedra en particular.
Estos datos tienen su origen en la religión ya que, según se expresa en el Antiguo Testamento, el hermano de Moisés, Aarón, llevaba un collar compuesto de 12 piedras que representaba a los meses del año. Además, estos cuarzos simbolizaban la buena suerte y la protección.
¿Cuál es tu cuarzo de nacimiento?
Con el paso del tiempo y gracias al auge de la Astrología, los cuarzos han tomado diferentes significados y su poder energético sigue siendo destacado. Es que según esta creencia, además de su relación con los signos del zodiaco, para cada mes del año existe una piedra en particular por lo que resulta interesante conocerlas y aprender a utilizarlas para atraer protección.
- Enero: su piedra es el Granate que ayuda a proteger contra energías negativas y mejora su circulación.
- Febrero: la Amatista es la piedra que puede calmar los miedos y protegerte de las pesadillas.
- Marzo: su cuarzo es la Aguamarina que favorece la expresividad y protege a los marineros.
- Abril: el Diamante es la piedra que colabora con el descubrimiento de energías y evita los peligros.
- Mayo: su piedra es la Esmeralda que favorece las relaciones y otorga belleza.
- Junio: la Piedra Lunar les ayudará a regular las emociones e incrementará la creatividad.
- Julio: su cuarzo es el Rubí que otorga vitalidad.
- Agosto: el Peridoto es la piedra que puede ayudarles a mejorar la confianza y protegerse ante los virus.
- Septiembre: el Zafiro es la piedra que los protege ante los malos espíritus y colabora con la concentración.
- Octubre: su piedra es la Turmalina que sirve para proteger de la ansiedad y las ondas negativas.
- Noviembre: el Citrino les permitirá purificar los pensamientos negativos.
- Diciembre: el cuarzo que los acompaña es el Topacio y sirve para atraer riqueza y mejorar la comunicación.