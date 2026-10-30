Cómo maquillar tus ojos para suavizar la mirada a partir de los 40

Con el paso del tiempo la piel comienza a perder firmeza y aparecen las líneas de expresión. Estas son cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora del maquillaje y sobre todo en la zona de los ojos.

Bebeshita da mensaje a Pablo Montero y Natalia Alcocer y aprovecha para lanzar indirecta a Bicolor

Si pasaste la línea de los 40 años debes emplear técnicas adecuadas y los colores ideales. Es por esto que debes elegir sombras neutras y difuminadas para poder brindar luz con total elegancia.

¿Cómo se debe maquillar los ojos en pieles maduras?

A partir de los 40 años se tiene que buscar obtener una mirada más suave, fresca y definida. No debes renunciar al delineador oscuro, sino lo que debes hacer es adaptar la técnica y jugar con las intensidades del párpado. Para ello debes seguir estos pasos:

Aplica lápiz negro en el ras de las pestañas

Como mencionamos anteriormente no es necesario que destierres el delineador negro, lo que debes hacer es colocarlo muy cerca de la raíz o también con el delineado invisible, es decir rellenar los huecos entre las pestañas superiores. Así lo que lograrás es definir y enmarcar el ojo maduro por lo que se obtiene mayor densidad y rejuvenecimiento.

Estas herramientas son increíbles. |Canva

Aclara e ilumina el tono del párpado

El segundo paso consiste en suavizar los rasgos por lo que el color con el que vas a difuminar el párpado. Si notas que tu zona está oscurecida, te recomendamos colocar un poco de corrector previamente y no apliques sombras más oscuras que tu tono natural.

Incorpora matices o tonos pastel

Llegamos al último paso en el que puedes aplicar algunos colores suaves como azul pastel o tonalidades dulces para refrescar la mirada rápidamente. Estos tonos transmiten delicadeza y descanso.

Así debes preparar la piel antes de maquillarla

Es importante poder preparar la piel antes de maquillarla para poder suavizarla y evitar que los productos queden estancados en las líneas de expresión. Es por esto que debes aplicar un contorno de ojos hidratante con el dedo anular para estimular la circulación sin estirar la zona.

Resalta tu mirada.|Canva

Vas a esperar que el producto se absorba completamente, luego vas a unificar el párpado con la aplicación de una capa mínima de corrector fluido o prebase ligera. Finalmente, sella la zona con polvos traslúcidos muy finos utilizando una brocha suelta para lograr un acabado fresco y elegante.