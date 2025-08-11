Los horóscopos para la semana del 11 al 15 de agosto: lo que debes esperar en amor, salud y dinero

La astróloga Esperanza Gracia ha revelado todos los horóscopos de la semana del 11 al 15 de agosto. Ofreció detalles sobre lo que le depara a cada uno de los signos del zodiaco, desde el dinero, el amor, el trabajo y las energías que le deparan.

A decir de la famosa tarotista, esta semana entrante es una oportunidad para iniciar un cambio en la vida. ¿Quieres saber lo que te espera? A continuación, te explicamos cada uno de ellos.

ARIES

Esta semana estarás emocional y será difícil controlarlo, pero será para bien, porque podrás expresar todo aquello que llevas callando por mucho tiempo. Es tu mejor etapa para expresarte y alejarte de las energías negativas, incluyendo personas que no aportan.

Días mágicos: 12 y 13 de agosto.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 9 y 0.

Compatibilidad: Cáncer y Acuario.

(ESPECIAL/Canva) Los horóscopos son de la semana del 11 al 17 de agosto del 2025.

TAURO

Estás de suerte. Tus dudas y miedos se quedarán atrás y ahora llegó el fin de fluir con la vida y dejarte sorprender por lo que viene, solo tienes que estar atento para que puedas aprovechar estas oportunidades.

Días mágicos: 14 y 15 de agosto.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 4 y 5.

Compatibilidad: Leo y Piscis.

GÉMINIS

Todo el esfuerzo que tuviste en los meses anteriores al fin rendirá frutos y los cambios que esperabas están llegando. Cambia, confía en ti porque este es el momento de no dudar.

Días mágicos: toda la semana

Color: Naranja.

Números de la suerte: 4 y 7.

Compatibilidad: Capricornio y Géminis.

CÁNCER

Tienes que deshacerte de todos los pendientes que no son para ti, no dejes que la energía se consuma por cosas que no te pertenecen. Eres un espíritu libre y estás en Venus, es tu zona preferida para entablar relaciones duraderas.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 2 y 8.

Compatibilidad: Aries y Piscis.

LEO

Mercurio está retrógrado para ti y esto significa que la confianza llegará para que puedas solucionar tus problemas. No dejes de confiar en ti, sobre todo en el amor.

Días mágicos: 11 de agosto.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 9 y 5.

Compatibilidad: Virgo y Sagitario.

VIRGO

Los astros se han alineado para ti, es una semana llena de energía positiva que se acomoda para que tengas suerte y puedas conseguir todo. Tienes que aprovecharlo, pero no dejes atrás a quienes les importas. Comunícate con ellos y sé empático, eso te destaca.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 6 y 5.

Compatibilidad: Escorpio y Tauro.

LIBRA

Esta semana tienes que ser paciente, sobre todo con aquellas cosas que deseas. Marte es tu planeta y te dará toda la energía que necesitas para seguir adelante, aunque debes considerar tomarte un buen descanso.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 2 y 5.

Compatibilidad: Leo y Tauro.

ESCORPIO

El éxito lo tienes asegurado, pero debes confiar en ti y en toda la energía que estás recibiendo. Confía en tus decisiones y sé paciente porque todos los momentos maravillosos en el amor se verán reflejados esta semana.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 0 y 1.

Compatibilidad: Géminis y Escorpio.

(ESPECIAL/Canva) Varios de los signos del zodiaco tendrán suerte en el amor y el trabajo, pero no todos. Mira los horóscopos.

SAGITARIO

Aunque sientes que debes hacer toda esta semana, la verdad es que debes parar y pensar en todas las ideas que tienes. La hora de darle vuelta a la página llegó y tienes que aceptar que las personas que ya no aportan deben quedar atrás. No prometas cosas que no puedes lograr.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 3 y 0.

Compatibilidad: Virgo y Acuario.

CAPRICORNIO

No desesperes por aquellos planes que se vieron truncados y que esperabas que se resolvieran pronto. No es el fin, solo debes tener paciencia para que se cocinen mejor y puedas ver resultados reales. En el amor estarás indeciso, pero tus sentimientos serán claros, escúchalos.

Color: Naranja.

Números de la suerte: 4 y 8.

Compatibilidad: Aries y Capricornio.

ACUARIO

La Luna Llena es tu más fiel amigo estos días. Su energía te dotará de habilidades que tienes dormidas, como la inteligencia y la personalidad, has algo con ellas. ¡Atrévete a realizar cualquier cosa!

Color: Naranja.

Números de la suerte: 6 y 9.

Compatibilidad: Cáncer y Sagitario.

PISCIS

Tu personalidad coqueta te va a llevar por un camino lleno de problemas, y esta semana ocurrirá algo que no esperabas. Sé cuidadoso y sal de allí sin sufrir dolor. En el trabajo debes enfocarte en tus objetivos y no en tus obsesiones, sé atento y no gastes lo que no tienes .