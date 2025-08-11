Los horóscopos para la semana del 11 al 15 de agosto: lo que debes esperar en amor, salud y dinero
Te contamos qué es lo que le depara a cada uno de los signos del zodiaco a través de los horóscopos de Esperanza Gracia. Toma nota.
La astróloga Esperanza Gracia ha revelado todos los horóscopos de la semana del 11 al 15 de agosto. Ofreció detalles sobre lo que le depara a cada uno de los signos del zodiaco, desde el dinero, el amor, el trabajo y las energías que le deparan.
A decir de la famosa tarotista, esta semana entrante es una oportunidad para iniciar un cambio en la vida. ¿Quieres saber lo que te espera? A continuación, te explicamos cada uno de ellos.
ARIES
Esta semana estarás emocional y será difícil controlarlo, pero será para bien, porque podrás expresar todo aquello que llevas callando por mucho tiempo. Es tu mejor etapa para expresarte y alejarte de las energías negativas, incluyendo personas que no aportan.
- Días mágicos: 12 y 13 de agosto.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 9 y 0.
- Compatibilidad: Cáncer y Acuario.
TAURO
Estás de suerte. Tus dudas y miedos se quedarán atrás y ahora llegó el fin de fluir con la vida y dejarte sorprender por lo que viene, solo tienes que estar atento para que puedas aprovechar estas oportunidades.
- Días mágicos: 14 y 15 de agosto.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 4 y 5.
- Compatibilidad: Leo y Piscis.
GÉMINIS
Todo el esfuerzo que tuviste en los meses anteriores al fin rendirá frutos y los cambios que esperabas están llegando. Cambia, confía en ti porque este es el momento de no dudar.
- Días mágicos: toda la semana
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 4 y 7.
- Compatibilidad: Capricornio y Géminis.
CÁNCER
Tienes que deshacerte de todos los pendientes que no son para ti, no dejes que la energía se consuma por cosas que no te pertenecen. Eres un espíritu libre y estás en Venus, es tu zona preferida para entablar relaciones duraderas.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 2 y 8.
- Compatibilidad: Aries y Piscis.
LEO
Mercurio está retrógrado para ti y esto significa que la confianza llegará para que puedas solucionar tus problemas. No dejes de confiar en ti, sobre todo en el amor.
- Días mágicos: 11 de agosto.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 9 y 5.
- Compatibilidad: Virgo y Sagitario.
VIRGO
Los astros se han alineado para ti, es una semana llena de energía positiva que se acomoda para que tengas suerte y puedas conseguir todo. Tienes que aprovecharlo, pero no dejes atrás a quienes les importas. Comunícate con ellos y sé empático, eso te destaca.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 6 y 5.
- Compatibilidad: Escorpio y Tauro.
LIBRA
Esta semana tienes que ser paciente, sobre todo con aquellas cosas que deseas. Marte es tu planeta y te dará toda la energía que necesitas para seguir adelante, aunque debes considerar tomarte un buen descanso.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 2 y 5.
- Compatibilidad: Leo y Tauro.
ESCORPIO
El éxito lo tienes asegurado, pero debes confiar en ti y en toda la energía que estás recibiendo. Confía en tus decisiones y sé paciente porque todos los momentos maravillosos en el amor se verán reflejados esta semana.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 0 y 1.
- Compatibilidad: Géminis y Escorpio.
SAGITARIO
Aunque sientes que debes hacer toda esta semana, la verdad es que debes parar y pensar en todas las ideas que tienes. La hora de darle vuelta a la página llegó y tienes que aceptar que las personas que ya no aportan deben quedar atrás. No prometas cosas que no puedes lograr.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 3 y 0.
- Compatibilidad: Virgo y Acuario.
CAPRICORNIO
No desesperes por aquellos planes que se vieron truncados y que esperabas que se resolvieran pronto. No es el fin, solo debes tener paciencia para que se cocinen mejor y puedas ver resultados reales. En el amor estarás indeciso, pero tus sentimientos serán claros, escúchalos.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 4 y 8.
- Compatibilidad: Aries y Capricornio.
ACUARIO
La Luna Llena es tu más fiel amigo estos días. Su energía te dotará de habilidades que tienes dormidas, como la inteligencia y la personalidad, has algo con ellas. ¡Atrévete a realizar cualquier cosa!
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 6 y 9.
- Compatibilidad: Cáncer y Sagitario.
PISCIS
Tu personalidad coqueta te va a llevar por un camino lleno de problemas, y esta semana ocurrirá algo que no esperabas. Sé cuidadoso y sal de allí sin sufrir dolor. En el trabajo debes enfocarte en tus objetivos y no en tus obsesiones, sé atento y no gastes lo que no tienes.
- Días mágicos: 10 y 11 de agosto.
- Color: Naranja.
- Números de la suerte: 1 y 3.
- Compatibilidad: Aries y Libra.