Estos son los signos que recibirán un flechazo de cupido antes del domingo

Estamos a poco tiempo de que se lleve a cabo un nuevo cambio de estación. Es por esto que los cambios en la energía están presentes y puede que la vida de un pequeño giro, sobre todo para algunos signos del zodiaco.

Ante esto es que algunas personas puede que sientan maripositas en la panza por lo que el amor renacerá sin aviso. De esta manera tienes que estar abierto a las nuevas oportunidades.

Mika Vidente nos dice qué amuletos usar según tu signo zodiacal [VIDEO] Mika Vidente nos comparte que te depara tu futuro y con qué horóscopo puedes hacer match.

¿Cuáles son los signos que recibirán un flechazo antes del domingo 21 de septiembre?

Leo: un magnetismo irresistible

Estos días para Leo serán de mucha fuerza. Con su carisma podrá atraer miradas y por supuesto ser el centro de atención en cada encuentro social al que asista. Ten en cuenta que una amistad podría transformarse en algo más.

Géminis: conexión inmediata

Las personas pertenecientes a géminis, van a sentir una chispa especial al conocer gente nueva. Ocurrirá un cruce casual o una conversación espontánea puede convertirse en el inicio de una historia apasionada.

Piscis: sensibilidad a flor de piel

La energía del otoño potenciará su costado romántico y soñador. Estarán abiertos a vínculos sinceros y dulces, con posibilidades de enamorarse a primera vista.

ECLIPSE SOLAR EN GRADO 29 de Virgo.



Un eclipse solar en el grado 29, de perdida, anaretico, de Virgo. Hace mención a la urgencia ( grado 29) del final de un sistema de organización mundial, de cambio de régimen.

Sistema sanitario, laboral, productivo, farmacéutico, financiero… pic.twitter.com/CMSsz7aEB4 — Astrología Argumental (@AstroArgumental) September 15, 2025

Libra: amor en el aire

Para el signo de Libra se sentirá la vibra con la estética y el placer de los pequeños gestos. Antes que comience el otoño, podrías encontrar a alguien que comparta su visión del mundo y despierte una fuerte atracción.

Sagitario: aventura que enciende el corazón

Por último tenemos a los sagitarianos a quienes su espíritu libre los llevará a conocer nuevas personas y lugares. Un flechazo podría surgir durante un viaje corto o una escapada de fin de semana.

Grandes cambios están acercándose por lo que es importante que te encuentres abierto a esto. Las energías mutan por la llegada de una nueva estación por lo que el universo conspirará a tu favor.

Particularmente los signos del zodiaco mencionados, recibirán la fortuna del amor. Cupido los flechará para que se den una nueva oportunidad.