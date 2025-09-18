De Exatlón México a Survivor México: Javi Márquez, la leyenda azul, revela su próximo gran sueño

No cabe duda de que el universo de los realities siempre está dando de qué hablar, pues en esta ocasión fue nada más ni nada menos que el querido Javi Márquez, uno de los atletas más recordados del Equipo Azul en Exatlón México, quien reveló que ya no está en sus planes el participar en una nueva temporada de Exatlón México, debido a sus crecientes compromisos laborales. No obstante, aseguró que no será la última vez que sepamos dentro de los realities deportivos, pues dejó en claro su interés por unirse a Survivor México, otro de los formatos más desafiantes de la televisora.

¿Qué dijo Javi Márquez?

De acuerdo con lo que se ha señalado a través de la conversación digital, fue en una serie de preguntas y respuestas que el atleta respondió a sus seguidores y en una de ellas dejó en claro que, aunque respeta de manera profunda las condiciones extremas de Survivor México, le gustaría vivir esa experiencia. “Ahí son grandes ligas, el Survivor México mis respetos, pero sí, le entrase. Sé de lo que trata y las condiciones en las que están, pero por la experiencia sí me animaría”, expresó.

Esta noticia tomó de sorpresa a sus fans, especialmente a los que lo seguían en competencias por competencias como Exatlón México, pues será toda una sorpresa ahora verlo enfrentando la selva, el hambre y la estrategia social en Survivor México. Lo que debe resaltar es que, aunque Javi se despide del reality deportivo que lo catapultó a la fama de los reflectores televisivos, no descarta volver a la televisión en un nuevo reto que pondrá a prueba no solo su fuerza física, sino también su resistencia mental.

