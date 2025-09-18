Christian Nodal prefirió estar en este lugar que ir a la fiesta de cumpleaños de su hija Inti

El fin de semana pasado, Christian Nodal volvió a dar de qué hablar, pero no por un nuevo sencillo, sino porque no apareció en la fiesta de cumpleaños número 2 de su hija Inti. La celebración, organizada por Cazzu, estuvo llena de flores, mariposas y detalles de jardín que hacían ver todo como salido de un cuento.

Mientras las fotos del festejo empezaban a circular entre los fans, muchos se preguntaron lo mismo: ¿dónde estaba el cantante de regional mexicano mientras Inti celebraba su día especial?

¿Por qué Nodal no estuvo en el cumpleaños de Inti?

Todo parece indicar que el intérprete de “Adiós amor” tenía un compromiso de trabajo que coincidió con el cumpleaños de la pequeña. según revelaron los conductores de ¡Siéntese quien pueda!

Christian Nodal, Cazzu y su pequeña hija en común: Inti

Y aunque no pudo estar ahí, Nodal siempre procura mantenerse cerca de su hija y ha decidido no publicar una felicitación en redes sociales para evitar críticas y comentarios malintencionados.

La situación desató opiniones encontradas. Algunos seguidores entienden que los escenarios exigen sacrificios, mientras que otros piensan que una fecha así debería estar por encima de cualquier gira o contrato.

Así fue la fiesta que preparó Cazzu para su hija Inti

Lejos de la polémica, la cantante y compositora argentina se encargó de darle a su hija un día inolvidable. Hubo decoraciones verdes, flores naturales y hasta juegos pensados para niños pequeños. La bebé estuvo feliz de principio a fin y que se convirtió en la gran protagonista del día.

Aunque Cazzu evita mostrar demasiado de su hija, quedó claro que Inti estuvo rodeada de amor en su segundo cumpleaños.

¿Dónde estaba Nodal en el cumpleaños de Inti?

Mientras en Argentina todo era pastel y globos, Christian Nodal se encontraba cumpliendo compromisos profesionales fuera del país. El cantante continúa con un ritmo de trabajo intenso, ya que su carrera internacional está en un momento clave.

Su ausencia no significa desinterés, aseguran su representante y equipo de trabajo. Más bien, podría reflejar la búsqueda de un equilibrio complicado: estar presente en la vida de su hija sin descuidar la música que lo ha llevado hasta donde está.