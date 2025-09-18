Esto dijo Sandra Itzel del carácter de Alfredo Adame: ¿se pelearán en La Granja VIP?

Desde que Alfredo Adame fue anunciado como una de las celebridades que formarán parte de La Granja VIP , los fans no dejan de especular con la posibilidad de que el “Golden boy” suelte sus populares groserías o hasta sus “patadas de bicicleta” contra todo aquel le pique la cresta: ¿qué opinó Sandra Itzel, le asusta el carácter de su compañero o no?

¿Sandra Itzel está dispuesta a llegar a la polémica con Alfredo Adame?

En la divertida dinámica de nuestra host digital Mallezaa llamada “Aquí todos cacarean”, Sandra Itzel se tomó algunos minutos para hablar sobre la reputación que tiene Alfredo Adame en los realities : ¡el “Golden boy” es conocido por sus estallidos, pero ella no está concentrada en ese tipo de controversias!

“Sí conozco su trayectoria (de Alfredo Adame), su carrera, mas no he seguido mucho los memes y eso (…) sí me han dicho mucho que es eso, ¿no?, polémico... y quiero darme la oportunidad de conocerlo sin ninguna idea... ¡y no voy a buscarlo tampoco... ya lo quiero conocer!”, expresó súper emocionada.

Como ves, Sandra Itzel no planea integrar los conflictos o las malas palabras como parte de su estrategia para avanzar en La Granja VIP ; en lugar de ello, la adorada actriz y cantante llega con todo el ánimo de mostrar su lado más auténtico y, de paso, honrar el legado de su familia.

¡Nuestra granjera dejó claro que la vida del campo formó parte de su infancia, y aunque no le sabe muy bien a las tareas del huerto y el establo sí tiene recuerdos muy hermosos que la podrían ayudar! ¿Crees que pueda o no al momento de ponerse el overol y las botas para ensuciarse en serio?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?