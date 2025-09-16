Estos son los huevos de gallina más hermosos: ¡no sólo hay blancos y marrones!

Aunque no lo creas, algunas razas de gallinas guardan todo un arcoíris en su naturaleza : ¡son muy codiciadas por el hermoso color de los huevos que ponen, y aquí te tenemos 3 ejemplos que te pondrán en ambiente de gallinero antes del estreno de La Granja VIP!

¿Qué colores de huevos de gallina son los más extraños y hermosos?

La empresa criadora de pollos Myers Poultry confirmó que los colores de los huevos de las gallinas pueden convertirse en todo un arcoíris ya que dependiendo de factores como la raza, la genética y la acción de pigmentos como la oocianina y la protoporfirina las cáscaras se pintan de colores moteados, verdes, azules o incluso rositas... ¡así es!

HUEVOS AZULES

Los huevos azules obtienen su color del pigmento oocianina y algo que los convierte en toda una rareza es que tienen este bello color por dentro y por fuera: en América Latina, las responsables de esta creación son las gallinas araucanas o mapuches.

HUEVOS VERDE OLIVO

Los huevos color verde que resultan adorables a la vista son resultado de la mezcla de los pigmentos oocianina y protoporfirina, y las razas de gallinas reconocidas por darles esa tonalidad gracias a su genética son tres: la araucana, la olive egger y la easter egger.

HUEVOS ROSADOS

Los huevos rosados son una variante del color marrón, por lo que hay distintas razas de gallinas que en una de tantas puestas es posible que te regale una de esas bellezas naturales, algunas de ellas son la Plymouth Barred Rock, la Buff Orpington y la Langshan.

¿Qué dices, te animarías a romper estos huevos de espectacular aspecto o simplemente los admirarías en el gallinero? ¡Ya sea blanco, marrón o negro este alimento es súper nutritivo y seguramente le salvará la vida en más de una ocasión a las celebridades de La Granja VIP!

