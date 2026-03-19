Horóscopo chino dice que estos 3 signos recibirán una noticia impactante esta semana

A poco más de un mes desde que empezó el año chino, que este 2026 está dedicado al caballo, las energías siguen moviéndose y los cambios están volviéndose cosa de todos los días. Y en el horóscopo chino para la semana previa al equinoccio de la primavera, habrá 3 signos que deberán estar atentos a todo lo que pasa a su alrededor pues hay una sorpresa que está a punto de llegarles.

Los afortunados son el mono, la rata y el perro, que si saben tomarse las cosas con optimismo y aprovechar los imprevistos a tiempo, pueden terminar sacando grandes experiencias de esta situación. Todo porque predicciones de portales especializados como Zao Bao indican que se presetarán mensajes ocultos y la posibilidad de empezar a explorar nuevos caminos.

Antes de que empiece la primavera 2026, estos son los signos que serán sorprendidos por el horóscopo chino|Freepik

Horóscopo chino para la primavera 2026: estos signos se llevarán grandes sorpresas

Mono . Las personas representadas con el mono por su fecha de nacimiento



. Las Rata . Luego de una racha de mucha incertidumbre en cuanto a su futuro profesional, las personas del signo de la rata recibirán una propuesta que no se esperaban en lo absoluto , pero que podría ser lo que llevaban tiempo buscando. Y aunque todo parece positivo, el reto aquí será que puedan hacer una elección rápida, dejando de lado el miedo que causa lo desconocido.



. Luego de una racha de mucha incertidumbre en cuanto a su futuro profesional, , pero que podría ser lo que llevaban tiempo buscando. Y aunque todo parece positivo, el reto aquí será que puedan hacer una elección rápida, dejando de lado el miedo que causa lo desconocido. Perro. Para las personas cuyo signo en el horóscopo chino es representado por el perro, se viene una noticia sorprendente que podría causar estragos en el plano emocional. Puede ser una decepción con las amistades o la claridad de que hay una relación que se rompió desde hace tiempo y habrá que actuar con madurez.

El 2026 trae muchas sorpresas para los animales del horóscopo chino|Canva

Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta en temas astrológicos, es que el viernes 20 de marzo del 2026 por fin se termina el primer Mercurio retrógrado del año. No obstante, esto no significa que todo vuelva a la normalidad de inmediato, sino que las cosas irán reacomodándose de a poco.