Horóscopo de hoy Aries domingo 29 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Logra soltar eso que tanto trabajo te cuesta, ya que pronto vivirás un capítulo nuevo en tu vida, es momento de decir adiós.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida:
Te sientes entre la espada y la pared, la indecisión te asalta la mente, la única forma de salir del dilema es soltarse de ambos extremos. Aunque el decir adiós conlleve tristeza, melancolía, enojo e incluso sentir que no hay salida, una nueva hoja está por escribirse en tu vida. Si logras soltarte y saltar como un acto de fe, siguiendo tu corazón, lograrás sentirte integrado con el todo. Siéntete a salvo de mostrar tus sentimientos y emociones.
Si estás en búsqueda de un ascenso o mejora económica, pronto vienen buenas noticias. Serás valorado y apreciado en lo que haces.
¡Abre las manos, suelta y ábrete a recibir lo nuevo!; recuerda, si tienes las dos manos agarradas con el pasado, con qué tomas lo nuevo.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre 2020.