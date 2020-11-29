Horóscopo de hoy Aries domingo 29 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Te sientes entre la espada y la pared, la indecisión te asalta la mente, la única forma de salir del dilema es soltarse de ambos extremos. Aunque el decir adiós conlleve tristeza, melancolía, enojo e incluso sentir que no hay salida, una nueva hoja está por escribirse en tu vida. Si logras soltarte y saltar como un acto de fe, siguiendo tu corazón, lograrás sentirte integrado con el todo. Siéntete a salvo de mostrar tus sentimientos y emociones.

Si estás en búsqueda de un ascenso o mejora económica, pronto vienen buenas noticias. Serás valorado y apreciado en lo que haces.

¡Abre las manos, suelta y ábrete a recibir lo nuevo!; recuerda, si tienes las dos manos agarradas con el pasado, con qué tomas lo nuevo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!