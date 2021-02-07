Horóscopo de hoy Aries domingo 7 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Por la noche entra la Luna en Capricornio, es un domingo con emociones encontradas por lo que la carta del oráculo es la siguiente: La Luna es un símbolo de raíces profundas y vínculos ancestrales. Si su negocio se adhiere a las tradiciones del hombre, garantiza el apoyo y el reconocimiento de los demás (familiares y equipos asociados).

Espiritualmente, un rico mundo interior. A nivel cotidiano, reconocimiento público. La Luna, a menudo, da poca riqueza material. Esta carta te anima a buscar tu pasado para entender las causas de lo que está pasando hoy. Deja que tu intuición te guíe en este viaje.

La luz de la Luna necesariamente trae la luz del sol. La Luna ''carga del pasado'' (quizá incluso de encarnaciones anteriores), debe ser examinada. Necesidad de descansar, reflexión, sensibilidad e intuición, sueños, las artes, artesanía, pero también la mujer, y los ciclos de la Luna. La Luna contiene consejos para meditar y encontrar y encontrarte en las sensaciones.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!