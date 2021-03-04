Horóscopo de hoy Aries jueves 4 de marzo de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Marte ingresa en el signo zodiacal de Géminis, lo que te da buena energía para trabajar con socios.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida: Quizá hayas perdido tu trabajo, una pareja, algún proyecto, dinero etc., la solución llegará, pero a su tiempo.
Mundialmente estamos pasando por muchas dificultades que están fuera de nuestro control, pero también estamos aprendiendo lecciones divinas, descubriendo otras facetas de nosotros mismos y de otros. Quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son.
Quitamos caretas y descubrimos realidades, a quién queremos a nuestro lado y a quién lejos.
El mensaje del Arcángel Sandalfón: Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas, mantén la fe. Piensa que las circunstancias cambian, la mayoría de las veces para mejorar, aunque no lo veas así en un principio.