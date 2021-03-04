Horóscopo de hoy Aries jueves 4 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Quizá hayas perdido tu trabajo, una pareja, algún proyecto, dinero etc., la solución llegará, pero a su tiempo.

Mundialmente estamos pasando por muchas dificultades que están fuera de nuestro control, pero también estamos aprendiendo lecciones divinas, descubriendo otras facetas de nosotros mismos y de otros. Quiénes son nuestros amigos y quiénes no lo son.

Quitamos caretas y descubrimos realidades, a quién queremos a nuestro lado y a quién lejos.

El mensaje del Arcángel Sandalfón: Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas, mantén la fe. Piensa que las circunstancias cambian, la mayoría de las veces para mejorar, aunque no lo veas así en un principio.