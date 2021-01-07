Horóscopo de hoy Aries jueves 7 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

La Luna ingresa en Escorpio y es el primer jueves de milagros, aparte número 7, el primero del año, el más mágico de todos.

La paz mental asume una sensación de seguridad y conciencia, incluso, si no entiendes como te las arreglas para lidiar con las pruebas unidas a ti.

Tu tranquilidad, es una señal de que crees que Dios resolverá felizmente tus problemas, este tipo de fe es una garantía de éxito, porque para aquellos que creen, suceden verdaderos milagros. Con este mensaje los ángeles intentan calmarte, puedes mantener la calma, incluso si estás con una gran cantidad de problemas.

Sería un error pensar que puedes calmarte solo después de que todos los problemas han sido resueltos, es exactamente lo opuesto, primero debes encontrar la paz mental y luego, todos los problemas desaparecerán.