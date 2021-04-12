Horóscopo de hoy Aries lunes 12 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Iniciamos la semana con la Luna en tu signo zodiacal, aunque por la tarde, se cambia a Tauro.

Se da la oportunidad de resolver alguna situación en casa, así como en el trabajo, por favor, sobreponte a la tentación de ignorarla, porque la paciencia, la comunicación cuidadosa y el perdón, obran el milagro que deseas.

No conviene tomar decisiones clave ni iniciar algo completamente nuevo, pero la solución que buscas, hoy pondrá las bases para una nueva etapa de armonía y éxito un poco más adelante.

Pide al querido Miguel, Príncipe de los Arcángeles: “Por favor bendice mi trabajo y casa con orden divino ahora”.

Color de la semana: Rosa, para la armonía inteligente.

Decreto: “Mi hogar y mi trabajo están bajo la ley espiritual, por lo que fluyen en perfecto orden y armonía divinos ahora".

Incienso: Limón.