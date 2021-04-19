Horóscopo de hoy Aries lunes 19 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Inicias un nuevo ciclo de grandes enlaces sociales, de trabajo y de comunicación.
Horóscopo de hoy
Aries en la vida
Si surgen presiones en tu casa o trabajo, no permitas que te inquieten. Saca la casta, pon tu mejor esfuerzo, pero no trates de darle gusto a tus detractores, ni respondas a los chantajes.
Querido Uriel, Arcángel del éxito: “Por favor ayúdame a visualizar mi éxito en grande y fluir con él en armonía ahora”.
Incienso: Copal.
Color de la semana: Rojo, para el valor.
Decreto: “Ninguna persona ni circunstancia puede privarme de lo que Dios tiene para mí. Todo lo que se ha hecho en mi contra me ayuda ahora”.
Recuerda felicitar a Tauro, hoy inicia la temporada de los toritos.